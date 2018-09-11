Песков объяснил масштабность учений «Восток-2018»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, с чем связана масштабность учений «Восток-2018».

«Это обычное развитие Вооруженных сил, которое необходимо для обеспечения безопасности нашей страны», – сказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, учения связаны с «обычным учебно-тренировочным процессом», который совершенствует координацию и навыки наших российских ВС.

«Это очень важное учение, но оно идет в русле рутинной ежегодной работы по развитию Вооруженных сил», – пояснил представитель Кремля.

Ранее во вторник стало известно, что в маневрах «Восток-2018» Воздушно-десантные войска впервые поэкспериментируют с применением десантно-штурмового соединения «нового типа».

Во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие в современной истории страны военные маневры «Восток-2018», который продлятся до 17 сентября.