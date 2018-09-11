Нефть подорожала на опасениях за поставки из Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вверх на фоне сохраняющихся опасений о сокращении поставок топлива из Ирана на фоне американских санкций.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,26%, составив 77,57 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,1%, составив 67,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».