Американцы назвали семь худших в мире авианосцев

Взгляд
11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
Разделы

Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
Перейти а раздел…

Крупнейшие маневры на Дальнем Востоке напрямую связаны с Сирией

Наша армия проводит маневры далеко от сирийских берегов, но расстояние тут не имеет значенияФото: Савицкий Вадим/ТАСС
Во вторник на пространстве Сибири и Дальнего Востока стартуют маневры «Восток-2018». Их численность поражает воображение – 300 тысяч человек. На Западе говорят, что таким размахом учений русские хотят напугать НАТО. На самом же деле, похоже, такой масштаб понадобился совсем по другой причине. И она связана с идущей уже три года нашей операцией на другом Востоке – на Ближнем. Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...

Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

      Перейти а раздел…

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Массовое ДТП произошло на юге Москвы
          Путин дал старт строительству первого мегатанкера на заводе «Звезда»США пригрозили санкциями Международному уголовному судуУкраинцы признались в ностальгии по СССРМинистр спорта оценил расследование ВАДА против Дениса Черышева
          Задержанные в США за крупную аферу россияне частично признали винуЭрдоган обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на ИдлибУгольщикам Кузбасса придумали новый портовый сборНазваны сроки создания российского ударного стелс-беспилотника «Скат»
          Южная Корея призвала ускорить соединение своих железных дорог с ТранссибомНурмагомедов после упреков от Тимати написал гневный ответ «всяким петушарам»В Сети высмеяли восхитившегося видео с украинскими танкистами ПорошенкоГрузия назвала украинских борцов с киберугрозами «лучшими в Европе»

          Главная тема


          Крупнейшие маневры на Дальнем Востоке напрямую связаны с Сирией

          раскол православия


          Госдеп озаботился «продвижением религиозной свободы» на Украине

          война на Украине


          В Донецке сняли на видео «крайне нетипичные маневры»

          вести с орбиты


          Космонавт показал, где обнаружили отверстие на МКС

          «ничего не добьется»


          Стало известно, как Тутберидзе отправила Медведеву «рожать детей»

          Президент Украины


          Порошенко заявил о «перехвате» данных российских военных спутников

          Северо-Крымский канал


          Киев выдвинул условие возвращения воды Крыму

          «офицеры ГРУ»


          В нападении на Скрипалей обвинили «Чистильщиков»

          актуальный юбилей


          Дмитрий Дробницкий: Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

          украинская автокефалия


          Сергей Худиев: Православный мир стоит на грани раскола

          высшее образование


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Зачем серость обучает и дипломирует серость

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Американцы назвали семь худших в мире авианосцев

             11 сентября 2018, 09:10
          Фото: Norsk Telegrambyra AS/Reuters
          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Редакция американского издания Business Insider назвала семь худших, по ее мнению, действующих авиа- и вертолетоносцев, в число которых вошел и российский (ранее советский) авианосец «Адмирал Кузнецов».

          Список открывает первый китайский авианосец Liaoning, представляющий собой обновленный советский «Варяг». Второе место отошло единственному российскому (ранее советскому) авианосцу «Адмирал Кузнецов», который относится к тому же типу, что и «Варяг». Причину такого выбора Business Insider объяснил тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

          На третьей строчке редакция разместила таиландский Chakri Naruebet, который не используется по целевому назначению и простаивает в порту. Следом идет американский универсальный десантный корабль типа Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но практически не использующийся до сих пор, передает РИА «Новости».

          Пятое и шестое места поделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. Завершает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, хоть и был введен в эксплуатацию в июле 2017 года, уже несколько раз отправлялся на ремонт.

          Ранее сообщалось, что проходящий модернизацию авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет доработан под палубные самолеты МиГ-29К/КУБ.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............