Американцы назвали семь худших в мире авианосцев

Редакция американского издания Business Insider назвала семь худших, по ее мнению, действующих авиа- и вертолетоносцев, в число которых вошел и российский (ранее советский) авианосец «Адмирал Кузнецов».

Список открывает первый китайский авианосец Liaoning, представляющий собой обновленный советский «Варяг». Второе место отошло единственному российскому (ранее советскому) авианосцу «Адмирал Кузнецов», который относится к тому же типу, что и «Варяг». Причину такого выбора Business Insider объяснил тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

На третьей строчке редакция разместила таиландский Chakri Naruebet, который не используется по целевому назначению и простаивает в порту. Следом идет американский универсальный десантный корабль типа Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но практически не использующийся до сих пор, передает РИА «Новости».

Пятое и шестое места поделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. Завершает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, хоть и был введен в эксплуатацию в июле 2017 года, уже несколько раз отправлялся на ремонт.

Ранее сообщалось, что проходящий модернизацию авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет доработан под палубные самолеты МиГ-29К/КУБ.