Франция назвала нарушением Минска-2 грядущие выборы в ДНР

Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса, назначенные на ноябрь, противоречат минским соглашениям, заявили во французском МИД.

«Объявление о выборах 11 ноября 2018 года противоречит минским соглашениям, которое остается единственной основой для политического урегулирования конфликта на востоке Украины», – сказал представитель министерства, передает РИА «Новости».

Во французском МИД отметили, что Париж «подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины».

Отметим, что в МИД Франции не осудили убийство главы ДНР Александра Захарченко, заявив, что оно никак не отразится на обязательствах по выполнению минских соглашений.

Дата выборов главы республики и парламента ДНР была назначена на 11 ноября. В этот же день состоятся выборы главы и депутатов Народного совета ЛНР.