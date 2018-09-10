ВАДА подтвердило допинговое дело против российской звезды ЧМ-2018

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило расследование в отношении лучшего бомбардира сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Этим делом в данный момент занимается испанское антидопинговое агентство, которое проинформирует ВАДА о результатах», – сообщили в пресс-службе агентства, передает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Черышев попал под антидопинговое расследование. Поводом для подозрений стало интервью отца футболиста, который рассказал, что в «Вильярреале» его сына после травмы лечили с использованием гормона роста. Позднее сообщалось, что Черышев-старший оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле.

Полузащитник стал лучшим бомбардиром российской сборной на ЧМ-2018. ФИФА назвала Черышева одним из главных открытий турнира.