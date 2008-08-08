Назван идеальный возраст для начала новой жизни

Главный врач-гериатр Москвы Надежда Рунихина назвал 65-летний возраст идеальным для начала новой жизни, поскольку пенсионеры могут реализовать себя в творческой сфере, о которой мечтали в юности.

«Во многих случаях наступление пенсионного возраста – это хорошая возможность принципиально поменять свою жизнь, заняться творчеством, заняться какой-то другой деятельностью, о которой, возможно, человек мечтал с юности, но не мог позволить себе из-за своих ежедневых обязанностей и ответственности перед семьей или детьми», – рассказал Рунихина радиостанции «Говорит-Москва».

В то же время главный гериатр Москвы отметила, что людям пенсионного возраста лучше избегать тяжёлой работы с ненормированным графиком.

«Мы понимаем, что на каком-то этапе человеку важно занять комфортную позицию, чтобы был режим, умеренная физическая активность и не было стрессов. Очень полезные все направления, где есть творчество и общение», – заявила она.

Рунихина также добавила, что пожилым людям важно каждый день заниматься физическими упражнениями и любой умственной деятельность для поддержания памяти.

6 сентября президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы. Предложенные главой государства поправки в том числе снижают возраст выхода на пенсию для женщин. Также стало известно, какое наказание будет грозить работодателям за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.