В Германии еще один немец погиб из-за конфликта с мигрантами

В немецком Кетене правые радикалы устроили демонстрацию из-за гибели мужчины: у него случился сердечный приступ после конфликта с группой афганцев.

Трагический инцидент произошел накануне в восточногерманском городе Кетен (федеральная земля Саксония-Анхальт): после уличного конфликта с участием мигрантов из Афганистана у 22-летнего гражданина Германии произошел сердечный приступ, он скончался, передает Deutsche Welle.

По данным местных СМИ, на городской детской площадке трое афганцев пытались выяснить у своей знакомой, от кого она забеременела. К ним подошел молодой немец с братом, который, по утверждению агентства dpa, был известным в Кетене правым экстремистом. Завязалась драка, в результате которой один из немцев упал на землю и скончался. Изначально сообщалось, что ему был нанесен удар ногой в голову, но полиция сообщает, что эти данные не подтвердились.

После инцидента были задержаны двое мигрантов из Афганистана. Один из них обвиняется в нанесении опасных для жизни телесных повреждений, второй – в причинении телесных повреждений со смертельным исходом. Отмечается, что оба ранее задерживались полицией в связи с мелкими правонарушениями и нанесением легких телесных повреждений.

Вскрытие погибшего уже произведено: оно показало, что молодой человек умер от сердечной недостаточности.

Сразу после произошедшего конфликта в Кетене, население которого составляет примерно 26 тыс. человек, состоялись две демонстрации.

Первая была созвана через соцсети группировками правого толка. Она собрала около 2,5 тыс. участников: кроме жителей Кетена на нее приехали националисты из других городов. Местной полиции, усиленной подкреплением из Нижней Саксонии и Берлина, удалось не допустить актов насилия в ходе протестной акции, которая после относительно мирного начала стала агрессивный националистический характер.

В свою очередь левые организации организовали свою антидемонстрацию, на которую вышли около 200 участников.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф призвал «давать отпор любым попыткам сделать из Кетена второй Хемниц», он предостерег от «инструментализации этого трагического случая». Глава МВД земли Хольгер Шталькнехт также призвал граждан к благоразумию, хотя, по его словам, он полностью разделяет их обеспокоенность.

Напомним, 26 и 27 августа в Хемнице прошли акции протеста после того, как в ходе драки с участием до десяти человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 31 августа состоялась новая акция.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила произошедшее.