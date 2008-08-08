Порошенко заявил о «перехвате» данных российских военных спутников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что специалисты в его стране якобы научились «перехватывать» данные с российских спутников, что позволило силовикам «своевременно подтянуть резервы и встретить врага» во время одного из боестолкновений в Донбассе.

За успешную операцию Порошенко похвалил специалистов по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям и специалистов по компьютерной расшифровке, передает РИА «Новости».

«Перехват данных российских военных спутников» Порошенко назвал показателем того, что на Украине сложилась «сильная школа» с такими технологиями.

Отметим, что Киев испытывает серьезные проблемы с созданием новых вооружений и поддержанием в рабочем состоянии уже существующих, а единственный созданный для страны спутник связи «Лыбедь» с 2011 года хранится в России.