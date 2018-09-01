Капитан одного из столкнувшихся на Москве-реке теплоходов был пьян

В крови капитана теплохода «Снегири-2», столкнувшегося с теплоходом «Ривер Палас» на Москве-реке, обнаружен алкоголь, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«В крови капитана теплохода «Снегири-2» обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле», – сказала Марковская, передает ТАСС.

Она рассказала, что сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Это и нарушение правил безопасности движения водного транспорта, и возможная техническая неисправность.

По ее словам, оба теплохода осмотрены, изъята документация и записи с видеорегистраторов. «Опрошены команды теплоходов и очевидцы», – отметила она.

Напомним, в пятницу вечером на Москве-реке столкнулись два теплохода, пострадали два человека.