В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) сообщили, что в пятницу вечером на Москве-реке столкнулись два теплохода.

Как уточнили в прокуратуре, по предварительным данным, теплоход «Ривер Палас» при подходе к причалу Воробьевы горы совершил столкновение с пришвартованным теплоходом «Снегири-2», передает ТАСС.

Вместе с тем в Главном управлении МЧС по Москве рассказали, что изначально поступило сообщение о ЧП на Андреевской набережной. При выяснении обстоятельств произошедшего на Андреевской набережной каких-либо столкнувшихся судов обнаружено не было, после чего спасатели были направлены на Лужнецкую набережную.

В экстренных службах сообщили, что при столкновении теплоходов пострадали два человека, помощь им оказали амбулаторно.

По факту столкновения начата проверка. В пресс-службе транспортного управления МВД по центральному федеральному округу рассказали, что капитан одного из теплоходов был направлен на медицинское освидетельствование.

Напомним, в конце июня теплоход «Ракета-269», следовавший по Лене из Сангара в Якутск, сел на мель, не дойдя до точки назначения 130 километров. В том же месяце плавучее кафе врезалось в опору автомобильного моста в Барнауле.