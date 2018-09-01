Лавров усомнился в возможности ближайшей встречи в «нормандском формате»

Говорить о ближайших встречах в рамках «нормандского формата» невозможно после гибели главы ДНР Александра Захарченко, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого многие хотели европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Напомним, Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Также был убит телохранитель Захарченко. В ДНР сообщили, что задержанные после взрыва в Донецке признались в том, что убийство Захарченко организовали силы специальных операций Украины.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала убийство Александра Захарченко трагедией для Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования Донецкой народной республики.