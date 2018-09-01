Захарова назвала убийство Захарченко трагедией Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала убийство главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко трагедией для Украины.

«Это, прежде всего, трагедия для Украины», – приводит ее слова ТАСС.

В эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Захарова пояснила, что для Украины убийство Захарченко отнимает шанс на возрождение страны, на ее становление на путь настоящего демократического развития.

«Минские договоренности, которые реализовывались с таким трудом, а потом мы видели полную блокаду их реализации со стороны официального Киева, сегодня находятся просто под прямой угрозой», – добавила она.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Также был убит телохранитель Захарченко. В ДНР сообщили, что убийство Захарченко организовали силы специальных операций Украины, задержанные после взрыва в Донецке признались в этом.

После гибели главы ДНР украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования Донецкой народной республики.