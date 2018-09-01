В Госдуме объяснили, зачем США пытаются держать весь мир в страхе

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал сообщения о том, что американская военная разведка составила предварительный список сирийских объектов, по которым в случае приказа президента США Дональда Трампа будет нанесен воздушный удар.

«Соединенные Штаты, конечно, нанесут удар. Для них это имеет жизненно важный интерес. Если Америка не будет держать весь мир в страхе, посыплется ее экономика», – сказал Шерин RT.

Депутат напомнил, что в Трамп предпринимает беспрецедентные шаги, разрывая международные договоры и пытаясь выйти из ВТО. «Но это просто реанимационные меры, потому что госдолг США очень большой», – отметил он.

По словам Шерина, если Трамп откажется от провокаций в Сирии, ему вряд ли удастся удержать страну.

«Америка пытается сделать очередное раскрученное шоу с длительной рекламой и анонсом», – сказал он. По словам депутата, целью Соединенных Штатов является не только существенное поражение сирийских правительственных сил – единственного и естественного союзника России на сирийской территории. Вашингтон хочет ударить по престижу и авторитету Москвы, уверен он.

Ранее американская телекомпания CNN сообщила, что Соединенные Штаты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, по которым будут нанесены удары с воздуха, если решение об этом примет глава Белого дома Дональд Трамп.