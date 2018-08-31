Грызлов констатировал превращение Украины в террористическое государство

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина превратилась в террористическое государство.

«Продолжилась череда убийств командиров батальонов, которые боролись за права жителей Донбасса. Совершенные теракты превратили Украину в террористическое государство», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

По его словам, за убийством Захарченко стоит «киевская партия войны». Грызлов обвинил в случившемся «силы, которые продвигали закон о так называемой «российской агрессии».

В пятницу после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл Минских соглашений.