Шереметьево отказалось объявлять опаздывающих на самолет по фамилии

Опаздывающих на самолет пассажиров в московском аэропорту Шереметьево перестанут называть по фамилиям.

Нововведение вызвано необходимостью соблюдения закона о персональных данных, сообщает пресс-центр Шереметьево.

«Международный аэропорт Шереметьево сообщает об изменении системы оповещения пассажиров в связи с необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 3, ст. 6). Теперь дикторы службы информации Шереметьево при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», – говорится в сообщении.