Российский НИИ включили в санкционный список США

НИИ молекулярной электроники в городе Зеленограде включили в санкционный список минторга США.

В документе министерства торговли США, который опубликуют 4 сентября, говорится, что деятельность НИИ «не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости». После включения в список торговые операции американских компаний с «Микроном» будут запрещены.

«Микрон» – российская компания, производитель интегральных схем, основана 9 марта 1964 года как НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Основной акционер компании – холдинг ОАО «РТИ», который принадлежит АФК «Система». Продукция предприятия составляет около 70% от всего экспорта электроники из России.

Напомним, в понедельник начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». Ограничения запрещают предоставление Москве любой помощи, выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям оружия и продукции двойного назначения, а также отказ в предоставлении кредитов. Россия намерена отреагировать на новые ограничения на основе принципа взаимности.