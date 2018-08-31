Спрогнозирована серьезная эскалация торговой войны между Китаем и США

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары на общую сумму 200 млрд долларов, что, по мнению Bloomberg, «станет серьезной эскалацией» в торговой войне между Китаем и США.

Трамп заявил, что источники Bloomberg «не сильно ошибаются», полагая, что после 6 сентября он намерен ввести дополнительные пошлины в отношении Китая, которые распространятся на широкий спектр товаров от моноподов для селфи до полупроводниковых материалов, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава Белого дома резко раскритиковал власти Китая за намеренное занижение курса юаня.

Напомним, в начале июля Вашингтон пригрозил введением 25-процентных пошлин на сумму 200 млрд долларов. Позднее Трамп заявил, что Китай не смог предложить приемлемую для Америки торговую сделку.