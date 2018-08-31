Москва отреагировала на заявление Госдепа по судоходству в Азовском море

Посольство России в Соединенных Штатах ответило на заявление Госдепартамента США по поводу судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Российские дипломаты заявили, что американские власти генерируют все новые пустые обвинения в адрес России, чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека у себя дома, а также со стороны своих сателлитов.

Посольство России в Соединенных Штатах, в свою очередь, напомнило Вашингтону «о похищениях российских граждан за рубежом для последующих процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами».

«Очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестованная по надуманным обвинениям и заключенная в тюрьму», – подчеркнули в российском диппредставительстве.

Российские дипломаты также обратили внимание, что в Госдепартаменте замалчивают факты украинского пиратства, в том числе захват украинскими пограничниками в Азовском море траулера «Норд» вместе с командой, состоящей из крымских рыбаков, которые не признают себя украинскими гражданами.

«Молчит Госдепартамент и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин». На борту находятся 12 членов экипажа», – говорится в заявлении на странице посольства России в США в соцсети Facebook.

Напомним, накануне Соединенные Штаты выступили с обвинениями в адрес России по поводу судоходства в Азовском море.