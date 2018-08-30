США выступили с обвинениями в адрес России по поводу судоходства в Азовском море

Госдепартамент США призвал Россию не притеснять международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Мы требуем от России прекратить притеснения международного судоходства в Азовском море и в Керченском проливе», – передает слова Науэрт ТАСС.

По ее словам, США осуждают «российскую угрозу международной навигации» в этом регионе. Науэрт утверждает, что Россия с апреля задержала «сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов», направлявшихся в украинские порты.

«Действия России мешают морскому транзиту и являются очередным примером российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также примером нарушения Россией международных норм», – заявила она.

Действия России в Азовском море она назвала «враждебными актами» в отношении иностранных кораблей, сообщает Reuters.

Между тем, международно-правовой статус моря определяет в первую очередь договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был ратифицирован обеими сторонами в 2004 году. В этом документе море относится к категории внутренних вод России и Украины, а не международных, в связи с чем США не имеют отношения к регулированию ситуации в этом регионе.

Более того, российская сторона действует в Азовском море в строгом соответствии с требованиями закона - и Киев это признает: в частности, об этом говорил замминистра Украины по «временно оккупированным территориям» Георгий Тука, который отметил, что Россия «имеет право досматривать любое судно, которое заходит в Азовское море».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен дать отпор «российским провокациям» в Азовском море. Во вторник стало известно, что Украина собирается поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.