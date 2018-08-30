Палестинского министра ранили израильские солдаты

Глава ведомства по делам израильских поселений на палестинских территориях Валид Асаф получил ранение в результате стрельбы израильских силовиков по протестующим палестинцам, сообщает WAFA.

Инцидент произошел в ходе марша протеста в Каркаре к западу от Рамаллы, передает «Интерфакс». Израильские военные открыли стрельбу резиновыми пулями, ранения получили три палестинца. Также израильтяне использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Палестинцы проводят акции протеста в Каркаре из-за принятия Израилем решения о возведении новых населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан.

Ранее глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что новая вооруженная конфронтация с палестинскими боевиками сектора Газа неизбежна.