За время ЧМ-2018 оформлено 11 тыс. чеков tax free

С момента запуска в апреле системы tax free Федеральная таможенная служба России (ФТС) оформила более 22 тыс. чеков, половина из которых пришлась на чемпионат мира по футболу, сообщил замглавы ФТС Руслан Давыдов.

«Буквально в конце мая было чуть более 2 тыс. чеков tax free, сейчас – более 22 тыс. За лето произошел рост в 11 раз. На время проведения Чемпионата мира по футболу приходится половина объема, общая сумма цены товаров составила более 1 млрд рублей», а – передает его слова ТАСС.

ФТС уже сообщала, что за время ЧМ-2018 болельщики купили товаров по системе tax free на сумму 1 млрд рублей.

Всего футбольные болельщики, по данным оргкомитета «Россия 2018», потратили около 100 млрд рублей за время проведения ЧМ-2018.

Tax free – система, дающая право на возврат иностранцам НДС по покупкам, совершенным на российской территории.