ФАС возбудила дело против губернатора Челябинской области

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о сговоре на торгах по ремонту автодорог Челябинской области в отношении губернатора региона Бориса Дубровского, а также областного министерства дорожного хозяйства и АО «Южуралмост».

«ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог Челябинской области в отношении губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост», – сообщается на сайте ФАС.

Отмечается, что нарушения выявлены при проведении 29 аукционов на сумму более 8 млрд рублей. Все эти аукционы победило АО «Южуралмост», при этом лоты «укрупнялись с целью ограничения конкуренции», заявки других компаний отклонялись по не предусмотренным законодательством основаниям.

Также ряд контрактов заключили, несмотря на имеющееся предписание ФАС.

«В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1,5% и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения», – говорится в сообщении.

«ФАС России и ее территориальными органами возбуждено более сотни антимонопольных дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях в сфере дорожного строительства. Деятельность картелей охватила 64 субъекта Российской Федерации, незаконно полученные доходы «дорожных» картелей составляют сотни миллиардов рублей», – приводятся слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев отметил, что в последние несколько лет сфера дорожного строительства в Челябинской области «была объектом пристального внимания антимонопольной службы».

«Получив доказательства заключения антиконкурентного соглашения как причины монополизации на указанном рынке, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», – сказал он.