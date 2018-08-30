Эксперты усомнились в перспективах референдума КПРФ о пенсиях

Руководство КПРФ, выступая с идеей референдума об изменениях в пенсионном законодательстве, не рассчитывало на одобрение ЦИК, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. При этом, отметил он, КПРФ и не готовилась к референдуму. По мнению другого эксперта, Павла Данилина, ведомство Эллы Памфиловой подыграло коммунистам.

«Проведение референдума – это по своим масштабам должно быть мероприятие уровня президентской кампании. Это огромное количество инициативных групп, которые нужно создать как минимум в половине регионов России. Стоимость такой операции может доходить в реальности до 0,5 млрд рублей. В КПРФ и не собирались тратиться на эту кампанию», – считает политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Напомним, накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила: зарегистрированы подгруппы инициативных групп по проведению референдума по вопросу изменений в пенсионную систему. От КПРФ – две зарегистрированные подгруппы, другим двадцати было отказано, сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По мнению Матвейчева, «расчет комунистов был такой – они пошумят, заявят о том, какие они борцы за пенсии, защитники народа, но они думали, что Центризбирком откажет им» в проведении референдума. « После этого они могли бы заявить на всю Россию: мы же хотели, мы же вас защищали, но «страшный ЦИК» и «кровавый режим» нам запретили, – считает Матвейчев. – Но Центризбирком им сказал: пожалуйста, регистрируйте, мы готовы рассмотреть ваши предложения, формулировки референдума и т.д. И оказалось, что у людей нечего сказать, и блеф полностью раскрылся. Сегодня представители инициативных групп ушли «в тину», особенно после обращения президента».

«Стало ясно, что аргументы коммунистов относительно референдума – бессмысленны. Поэтому они тихо пытаются спустить ситуацию на тормозах – не дают комментариев и т.д. Референдума никакого не будет», – полагает Матвейчев.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин также указывает, что «на самом деле коммунисты не создавали даже инициативной группы для проведения референдума». «Поэтому говорить о том, что они серьезно относятся к этому вопросу, не приходится», – подчеркнул Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД. Соответственно, по его мнению, коммунисты и не думали всерьез проводить референдум. «Это чистая пиар-акция в преддверии предвыборной кампании», – заключает эксперт.

Данилин также отмечает: «Очевидно, что КПРФ не собирается проводить никакой референдум и Элла Панфилова это прекрасно понимает, потому что ЦИК в ее ведении находится. Она должна обследовать и инициативные группы, и действия по сбору подписей».

Но инициативных групп и сбора подписей нет. «А есть один оргкомитет, есть второй, объединяться и проводить сбор подписей они не собираются. Один оргкомитет используется как тема для Ильи Свиридова из «Справедливой России», второй – как тема для КПРФ. К чему это обсуждать и накачивать эти силы дополнительным рейтингом – не ясно», – сказал Данилин.

Он также подчеркивает, что обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы на многое уже сняло вопросы. «К чему проводить референдум, когда серьезнейшим образом все откорректировано, и в большую сторону, нежели чем хотят коммунисты?» – сказал он. Данилин полагает, что нужно «легонько поправить уважаемую главу ЦИК». «Панфилова в данном случае играет на стороне оппозиции, совершенно непонятно зачем, – считает Данилин. – Ее задача – обеспечение выборов, а не обеспечение пиара КПРФ».