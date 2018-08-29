Памфилова заявила о готовности ЦИК к возможному референдуму об изменениях в пенсионной системе

В 58 субъектах России зарегистрированы подгруппы инициативных групп по проведению референдума по вопросу изменений в пенсионную систему, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

От КПРФ – две зарегистрированные подгруппы, другим 20-ти было отказано, сказала Памфилова на заседании ЦИК, передает «Интерфакс».

Всего в ЦИК поступило 101 ходатайство из 67 регионов России о регистрации региональной группы для проведения референдума. Из них от КПРФ – 34.

«Независимо от того, как бы ни сложились обстоятельства, мы серьезно подготовились к референдуму, если он, возможно, состоится, может состояться по тем или иным обстоятельствам», – сказала она.

По словам Памфиловой, референдум по вопросу внесения изменений в пенсионную систему может пройти в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года, передает ТАСС.

Это возможно, если пять инициаторов референдума объединят усилия и перерегистрируют часть региональных подгрупп под единый вопрос.