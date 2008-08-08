Умер актер из «Глухаря» и «Кадетства»

Заслуженный артист России Сергей Таланов умер на 58-м году жизни.

О смерти Таланова сообщил его друг Владимир Каргопольцев, передает РИА «Новости». Прощание с актером пройдет 31 августа.

Таланов родился 9 сентября 1960 года в Москве, окончил МАИ. Он играл в КВН, работал в Московском театре клоунады Терезы Дуровой.

Таланов снимался в шоу «33 квадратных метра» и «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Сыграл роли в сериалах «Светофор», «Лесник», «Метод Лавровой», «Глухарь», «Кадетство».