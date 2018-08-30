Найдена провоцирующая ожирение мутация

Российские ученые выявили несколько мутаций генов, влияющих на метаболический синдром, который проявляется в ожирении и повышенном давлении.

Исследование проводили ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) и Томского национального исследовательского медцентра, передает РИА «Новости» со ссылкой на БФУ.

«Изучение молекулярных механизмов метаболического синдрома особо важно ввиду его распространенности и роста заболеваемости ожирением», – отметили в университете.

В частности, исследователи изучали влияние генетики на метаболический синдром, учитывая, что производство гена NOS3 (отвечает за синтез азота) у страдающих синдромом нарушается.

«Мы нашли связь между полиморфизмом – заменой звена нуклеотидной цепи T-786C – в NOS3 и показателями метаболического синдрома: высоким уровнем глюкозы и кровяным давлением, концентрацией холестерина и триглицеридов в крови», – пояснила заведующая лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Лариса Литвинова.

Полиморфизм T-786C, уточнила она, определяется регуляцией уровня холестерина.

Кроме того, были описаны еще два полиморфизма NOS3, которые увеличивают риск ожирения.

Ранее австралийские генетики открыли фермент, блокировка которого позволит похудеть.

Проблема ожирения приобретает актуальность в России. В июле Минздрав назвал наиболее страдающие от этого регионы России.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту проблему и объясняла, почему русские начали толстеть, а американцы – спиваться.