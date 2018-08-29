Россияне смогут ездить на Карибы без виз

Правительства России и карибского островного государства Доминика одобрили взаимный безвизовый режим «при взаимных поездках граждан».

«Проектом Соглашения предусматривается введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для граждан России, владельцев действительных паспортов, удостоверяющих личность российского гражданина за пределами России», – говорится в сообщении правительства России.

Предполагается, что такое соглашение позволит укрепить и развить контакты между жителями России и Содружества Доминика, а также увеличат количество деловых и туристических поездок.