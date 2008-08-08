Топ-менеджер РКК «Энергия» лишился поста после провальных запусков

Главный конструктор средств выведения РКК «Энергия» Игорь Радугин, руководящий разработкой ракеты-носителя «Союз-5», скоро покинет корпорацию, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

«Игорь Сергеевич Радугин в ближайшее время покинет корпорацию», – передает РИА «Новости» слова одного источника.

Эти сведения подтвердил другой источник.

Радугин является первым заместителем генерального конструктора – главного конструктора средств выведения РКК «Энергия». Покинуть пост ему, по данным источника, предложили из-за срыва проекта по созданию разгонных блоков «ДМ-03» для ракет «Протон». Два пуска с этим блоком завершились авариями.

Другой источник сообщил, что Радугин уже нашел себе новую работу в сфере проектирования космических систем.

Радугин является автором целого ряда предложений, которые в итоге были приняты в работу при создании ракеты-носителя «Союз-5».

В июле президент России Владимир Путин сообщал, что летные испытания ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» нужно начать в 2022 году. Незадолго до этого появились сведения о намерении руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина перенести сроки создания и испытаний ракеты-носителя «Союз-5».