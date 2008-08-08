Нидерландский суд арестовал долю Газпрома в «Голубом потоке»

Окружной суд Амстердама постановил арестовать принадлежащие ПАО «Газпром» акции оператора газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску «Нафтогаза».

«В настоящий момент ПАО «Газпром» оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК «Нафтогаз Украины» по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры», – сказано в отчете Газпрома, передает «Интерфакс».

Решением от 30 мая суд в Нидерландах также наложил арест на погашение задолженности BSPC перед Газпромом.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Однако в июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража.