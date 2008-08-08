Порошенко пришел в гости в квартиру, украшенную российским флагом

Президент Украины Петр Порошенко посетил Авдеевку и зашел в квартиру к одной из ее жительниц, чтобы убедиться, что украинский газ поступает в дома; однако пользователи Сети обратили внимание, что украинский лидер зашел в гости к «сепаратистам» – в квартире женщины заметили российский флаг.

«Украинский газ наконец пошел с рабочим давлением на все газосети Авдеевки и семи населенных пунктов. Лично в этом убедился, посетив одно из помещений в Авдеевке. Здесь живут фантастические люди, настоящие украинцы, которые, несмотря на попытки российских захватчиков обречь людей на холодную смерть, отказались от добровольной эвакуации», – написал он в Facebook, опубликовав видео посещения жительницы Авдеевки.

Однако пользователи соцсети заметили, что квартира совсем не случайная – перед тем, как Порошенко вошел в дом, в нем уже были журналисты и операторы. Многие сочли, что видео вообще постановочное.

Больше всего, однако, пользователей соцсетей повеселил тот факт, что на холодильнике женщины находится магнит с российским флагом, а внук – в тельняшке и бескозырке Тихоокеанского флота России.

«На второй минуте на холодильнике российский флаг, за победу. Зашел ПАП (Петр Алексеевич Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) в гости к сепарам», – написал Gene Chechel.

Владимир Тимофейчук отметил, что женщина явно была готова к визиту Порошенко, да и сама квартира оказалась на удивление «богатой».

«Да и квартиру Петр Алексеевич выбрал нехилую, кондиционер, холодильник с российским триколором, а теперь и стиралка! От воно что значит жити по-новому!» – написал он.

Андрей Середа также возмущен, что на холодильнике ребенок в форме российского флота, а также картинка с триколором.

«Наверное, (флаг) над могилами украинцев, которых убивает какой-то старший родственник. А теперь они со стиралкой, чистенькие будут Украину проклинать», – заявил он.

«Аааа! Жесть, жесть, жесть!!! Лютый зашквар! Просто представьте уровень фантастического кретинизма АП (администрации президента – прим. ВЗГЛЯД) и его пресс-службы, которая завела президента и главнокомандующего в квартиру сепаров в Авдеевке, а потом еще и выпустила предательский сюжет на канале Порошенко! Семья сепаров не скрывает симпатий к кремлевским оккупантам и ждет их прихода в город», – написал другой пользователь.

При этом многие обращают внимание, что поставки газа украинцам становятся для них большой проблемой. Пользователи указывают, что газ постоянно дорожает.

«В газопроводе или низкокалорийный газ, или воздух! Я технически не понимаю, как нас дурят, но в два раза больше потребление на счетчике, чем в предыдущие годы, а по факту меньше, экономим! И цена – космос! Не дай вам бог увеличить цену на газ для людей!» – написала Оксана Потерайло.