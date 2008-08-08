Озвучено предлагаемое наказание за увольнение работников предпенсионного возраста

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в качестве наказания за увольнение работника в предпенсионном возрасте правительство может ввести штраф до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты за полтора года.

Она также заявила, что введение уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста власти должны обсуждать с работодателями и профсоюзами, передает РИА «Новости».

В то же время Голикова отметила, что введение нормы о досрочном выходе на пенсию по стажу обойдется российскому бюджету в 57,4 млрд рублей за шесть лет.

В среду в ходе телеобращения президент Владимир Путин заявил о необходимости установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.