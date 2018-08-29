На Ил-96-400М и Ил-114-300 решили установить модульную авионику

Перспективные пассажирские самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат системы связи, созданные в рамках концепции интегрированной модульной авионики, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

«НПП «Полет» (входит в «Росэлектронику») разработал линейку радиосвязной аппаратуры в соответствии с концепцией создания интегрированной модульной авионики. Завершается квалификация базовых элементов оборудования. Изначально оно планировалось для установки на самолеты МС-21 и «Суперджет» в рамках программ импортозамещения. Сейчас проводятся работы по адаптации оборудования к архитектуре бортов», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

Там рассказали также, что сейчас ведутся работы по установке модульной авионики на самолеты Ил-114-300, а также на Ил-96-400М.

«Конструкторская документация на установку радиосвязного оборудования на самолеты ПАО «Ил» согласована, завершается его изготовление для последующей установки на борт и проведения летных испытаний. Очевидно, концепция интегрированной модульной авионики будет востребована при создании среднего военно-транспортного самолета (Ил-276), – рассказали в «Росэлектронике».



Напомним, в ноябре 2015 года в концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) отметили, что борт нового Ту-160М2 будет выполнен с элементами интегрированной модульной авионики, которая потом будет использована в перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА).