Путин: Средств от продажи госсобствености хватило бы на шесть дней выплаты пенсий

Президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что власти рассматривали разные альтернативы повышению пенсионного возраста, одной из них была продажа части госсобствености, но вырученных средств, по словам главы государства, хватило бы всего на шесть дней выплаты пенсий россиянам.

«Вариант – продать часть госсобствености, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», – заявил президент.

Однако он отметил, что, по оценкам, общая стоимость этих объектов составляет 120 млрд рублей. «Даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход», – пояснил президент.

Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.

Отметим, что Владимир Путин лично принимал участие в обсуждении изменений пенсионной системы и подчеркивал, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста. Кроме того, глава государства отмечал, что в правительстве также мало людей, «если вообще есть», кому нравится повышение пенсионного возраста. Однако Путин признавал, что при обсуждении этого вопроса следует опираться на экономические оценки, а не на эмоции.

По словам Путина, по сути, в пенсионном законодательстве можно ничего не делать лет 10, и средств на пенсии хватит, однако президент призвал думать о перспективе, апеллировать к конкретным вещам и реальным прогнозам – взвесить позиции и разобраться в нюансах. Глава государства заметил, что если ничего не делать, то придется держать доходы пенсионеров на стабильно низком уровне, или вообще все может лопнуть. По его словам, тогда сегодняшняя власть просто «надует» граждан.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Также власти обещали доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.