Определены сроки начала продаж автомобиля Aurus за рубеж

Контракты на покупку российских автомобилей Aurus начнут заключать в сентябре, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их много, больше сотни, но подписание контрактов начнется после презентации на Московском автосалоне. Заключение документов начнется с сентября», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Мировая премьера Aurus Senat и Aurus Senat Limousine пройдет в среду в рамках пресс-дня Московского автосалона.

По словам Мантурова, ОАЭ заинтересованы в покупке и продвижении российских автомобилей Aurus.



«Если помните, мы подписали соглашение о вхождении в проект с компанией из ОАЭ. Они заинтересованы и в продвижении, и в приобретении машин», – заявил глава Минпромторга.



Напомним, 6 июля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии России и ОАЭ сообщил, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов под названием Tawazun намерена инвестировать в производство автомобилей проекта Aurus.