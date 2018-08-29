Нефть подорожала в ожидании данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром слабо растут в ожидании еженедельной статистики от минэнерго США по запасам сырья в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,01% – до 76,3 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла также на 0,01%, составив 68,54 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду мировой рынок нефти находится в ожидании данных по запасам сырья от министерства энергетики США. Аналитики ожидают снижения запасов нефти в США.