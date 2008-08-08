Спецслужбы США и Сирии провели переговоры в Дамаске

В июне в Дамаске состоялась встреча высокопоставленных представителей спецслужб США и руководства служб безопасности Сирии, сообщает ливанская пресса.

Американскую делегацию, которая прибыла в Дамаск на частном самолете, принадлежащем ОАЭ, возглавлял высокопоставленный офицер. Американцев встретили глава Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюк, директор Главного управления безопасности Сирии Диб Зайтун и замглавы генштаба Муфак Асаад. Встреча длилась около четырех часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «аль-Ахбар».

США заявили, что могут вывести свои войска из Сирии, если Дамаск согласится на три условия: иранские силы должны покинуть юг Сирии, компании США – получить нефтяные концессии на востоке страны, также Сирия должна снабжать США данными о террористах.

Мамлюк в ответ заявил о «крепких отношениях с Ираном», а вопрос о концессиях предложил рассмотреть «в период восстановления» страны. По его словам, США «могли бы войти в нефтяную сферу через западные или российские компании». Мамлюк назвал это «жестом доброй воли» в ответ на визит. Кроме того, Дамаск отказался «координироваться» или «сотрудничать» с США, пока отношения между государствами не стабилизируются.

Стороны договорились «продолжать контакты посредством российско-эмиратского канала».