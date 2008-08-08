В Стерлитамаке обсуждают угрозы при закрытии градообразующего предприятия

В случае закрытия градообразующего предприятия Стерлитамака – Башкирской содовой компании (БСК) – могут перестать существовать некоторые части города, в том числе поселок Шахтау, такие сценарии развития событий активно обсуждаются в регионе, пишут СМИ.

Поселок Шахтау расположен на одноименном карьере, который служит источником сырья для огромного производства. В 80-х Шахтау вошел в состав Стерлитамака. В поселке живут почти 3 тыс. человек, однако многие считают, что населенный пункт может вообще исчезнуть, пишут «Аргументы и факты».

«Здесь все построено «Содой» (компанией БСК – прим. ВЗГЛЯД) – инфраструктура и большая часть жилья. Слышали ли мы о закрытии завода? Конечно. В поселке все разговоры только об этом. Мы все в шоке. Компания до сих пор постоянно помогает – то детский сад отремонтирует, то дороги отсыплет. Люди прекрасно понимают, что конец БСК – это и конец поселка. Мы уже с пятидесятых годов знали, что после карьера Шахтау начнется разработка Тратау, но в экономику вмешались политики, и теперь уже никто не понимает, что происходит», – говорит местный житель Михаил Бочкарев.

Он отметил, что вместе с другими жителями писал обращения с просьбой сохранить завод, однако на фоне неопределенности многие стали уезжать.

Теперь Стерлитамак стал лидером по оттоку трудоспособного населения в Башкирии – люди уезжают в другие регионы на вахту и меняют постоянное место жительства на другие регионы.

Жители считают, что нужно скорее начинать разработку нового карьера, тем более что в Шахтау начинается строительство новой школы. Однако новый карьер разрабатывать пока не разрешено.

В начале августа БСК сообщила, что из-за прогнозируемого в 2022 году дефицита сырья намерена пересмотреть бизнес-план, инвестиционную программу, а также разработать программу сокращения около половины сотрудников содового производства. Предприятие давно просит предоставить ему в разработку горы-шиханы Тратау и Юрактау, которые имеют статус памятников природы регионального значения, однако власти отказались пересматривать их статус. В итоге после 2022 года завод может закрыться.

БСК – крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды. В 2017 году в Стерлитамаке произвели свыше 1,7 млн тонн соды.