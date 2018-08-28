Стартовал финал конкурса «Мой Дагестан»

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Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
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Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Министерство обороны возьмется за информационные войны

Андрей Манойло, профессор МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ
На момент весны 2014 года у России не было ни собственной системы информационного противоборства, ни специалистов в области психологических операций. А у США они были. Однако теперь ситуация может существенно измениться. Подробности...

Помочь «викингам» преодолеть пенсионный рубеж

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
С точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно. Подробности...
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В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...
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          Стартовал финал конкурса «Мой Дагестан»

          28 августа 2018, 18:47

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          Во вторник состоялось открытие финального этапа конкурса «Мой Дагестан», победители будут определены в ходе серии очных оценочных мероприятий, их имена станут известны 30 августа.

          В мероприятии, посвященном старту финала, приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, заместитель министра энергетики, победитель конкурса «Лидеры России» Павел Сорокин.

          Первым поприветствовал финалистов Кириенко, который высоко оценил всех участников конкурса. «Первая и главная победа – вы не побоялись. Это всегда риск, это всегда вызов. Вы не побоялись, вы попробовали, вы доказали, что вы достойны», – сказал он.

          Кириенко отметил высокий интерес дагестанцев к конкурсу – более 11 тысяч обращений, что превысило даже самые смелые прогнозы организаторов. Он позитивно оценил участие в конкурсе представителей всех без исключения этносов республики.

          Кириенко подчеркнул, что создание системы социальных и кадровых лифтов проводится по поручению президента Владимира Путина. Конкурс для руководителей в Дагестане – один из важных элементов этой комплексной работы. Он был инициирован врио главы республики, и руководство страны, по словам Кириенко, будет его «всемерно поддерживать». «Это не разовая задача», – отметил он.

          Васильев рассказал о том, какие кадровые перспективы ожидают победителей конкурса. «Мы обещали трудоустраивать по итогам конкурса. Для победителей мы подготовили 130 вакансий и позволим людям попробовать себя. Вы готовились, говорили о себе, и мы дадим вам такую возможность. Мы обязательно будем вас назначать на должности, на которых сначала вы будете временно исполнять обязанности, а через какое-то время будем решать вопрос о назначении», – сообщил он.

          Васильев подчеркнул, что каждый может убедиться в открытости конкурса и тех возможностях, которые он дает, на примере победителей.

          «Мы часто задаемся вопросом о том, что каждый из нас может сделать для республики? Ответ один: все можно сделать. И конкурс тому явное свидетельство... Теперь вы, прошедшие конкурс, ответите на вопрос, что это – шоу или какая-то политическая акция, или это действительно пришли талантливые люди, которые себя проявят и послужат своему народу», – поделился врио главы республики.

          Полномочный представитель президента  в СКФО Александр Матовников  рассказал о том, какое значение имеют победители конкурса для республики.

          «Для каждого из вас – это уже большая победа, ведь из более чем шести тысяч, чуть более 200 прошли в финал. Задача конкурса – сформировать резерв энергичных, хорошо подготовленных лидеров, которые будут работать на благо республики, на благо нашей родины – России. Для республики, перед которой стоит новый этап развития, нужна обновленная, профессиональная, сильная команда, способная обеспечить прорыв во всех областях жизни Дагестана», – заявил он.

          «В своем программном послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что для всех, кто готов работать, хочет проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, желает добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития и уверенного движения вперед», – добавил Матовников.

          Сергей Кириенко также рассказал о призах для победителей конкурса «Мой Дагестан». Победители конкурса смогут пройти обучение по специальной программе на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

          Такая награда не была предусмотрена условиями конкурса, но, по его словам, этот вопрос уже обсудили с Васильевым и директором ВШГУ РАНХиГС, генеральным директором АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым.

          «Мы уже договорились, что в дополнение к решениям по итогам конкурса, к программам обучения и к назначениям, которые будет проводить руководство республики, мы дополнительно предусмотрим для победителей конкурса «Мой Дагестан» специальную программу повышения квалификации и обучения», – сказал Кириенко. Он отметил, что предусмотрены учебные модули и в Москве, и в Махачкале.

          Кроме того, Кириенко объявил дополнительный приз от наблюдательного совета конкурса. «Мы зарезервировали три места на Восточном экономическом форуме.., где будет наш президент и главы целого ряда государств Азиатско-Тихоокеанского региона», – сказал он.

          По его словам, это будет «важный стратегический разговор» о развитии не только Дальнего Востока России, но и всего региона. Состав участников форума формируется заранее и туда сложно попасть, но конкурсанты смогут принять участие в качестве полноправных делегатов.

          Конкурс «Мой Дагестан» стартовал 12 июля, его проводит правительство Республики Дагестан по поручению врио главы республики Владимира Васильева при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

          По итогам первого этапа на почту сбора заявок поступило более 11 тысяч обращений, успешно зарегистрированы на конкурс были 6150 человек. Из них 5475 конкурсантов завершили второй этап – дистанционное тестирование. В результате к прохождению ретеста были приглашены 226 человек. 27 августа все они прошли контрольное тестирование, по итогам которого право принять участие в финальных мероприятиях получил 161 конкурсант, им воспользовались 160 человек.


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