Кардиологи рассказали о пользе длинного отпуска

Продолжительность жизни людей, которые уходят в длительные отпуска, больше, чем у тех, кто отдыхает считанные дни, выяснили кардиологи.

«Не стоит думать, что здоровый образ жизни и хорошая пища как-то компенсируют то, что вы будете работать слишком усердно и никогда не будете выходить в отпуск. Отпуск – хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца, что особенно заметно среди мужчин», – заявил Тимо Страндберг из университета Хельсинки на конгрессе Европейского кардиологического общества Мюнхене, передает РИА «Новости».

По данным ВОЗ, главной причиной развития болезней сердца и сосудов, являющихся основным фактором смертности людей, является гипертония, которая возникает из-за стресса, неправильного питания, сидячего образа жизни и вредных привычек.

Финские ученые решили это проверить, понаблюдав за 1,2 тыс. состоятельных предпринимателей. Половина из них получали рекомендации по ведению здорового образа жизни, другие – нет. Сначала исследование подтверждало теорию, а затем оказалось, что число умерших в первые 30 лет наблюдений больше в первой группе.

Исследователи нашли этому объяснение: бизнесмены первой группы в среднем реже уходили в отпуск, который также был короче, чем у представителей второй группы. Так, мужчины, отдыхавшие меньше трех неделей в году, умирали на 37% чаще, чем те, кто отдыхал месяц.

«Наши наблюдения показывают, что мужчины, проводившие мало времени в отпуске, меньше спали и дольше работали, чем остальные участники эксперимента. Высокий уровень стресса, который они испытывали, фактически обнулял всю пользу от здорового образа жизни. Вдобавок, сами усилия по поддержанию себя в порядке могли вызывать у них дополнительный стресс», – отметил Страндберг.