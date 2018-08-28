Путин отказался встречаться с бизнесменами из «списка Белоусова»

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с бизнесменами из так называемого списка Белоусова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин встретиться с представителями компаний из «списка Белоусова».

Ранее сообщалось, что владельцев 14 компаний, у которых предложено изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов, пригласили на встречу с помощником президента Андреем Белоусовым.

Напомним, 24 августа помощник главы российского государства Андрей Белоусов рассказал о цели письма с предложением об изъятии сверхдоходов у ряда крупных компаний, которое было направлено президенту Владимиру Путину.