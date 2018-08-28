Власти Москвы пожаловались в прокуратуру на Навального

Администрация Москвы обратилась в городскую прокуратуру из-за призывов сторонников Алексея Навального к участию в несанкционированной акции 9 сентября в центре столицы против пенсионных изменений.

«В связи с призывами сторонников Навального к участию граждан в незаконной массовой акции в Москве в прокуратуру города направлено обращение с просьбой вынести ему предостережение», – сообщила «Интерфаксу» представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Ранее Романова говорила, что организаторы акции 9 сентября предупреждены об ответственности за проведение несогласованного мероприятия.

26 августа власти российской столицы отклонили заявку блогера Алексея Навального о проведении в Москве митинга 9 сентября. Сам Навальный 27 августа был арестован на 30 суток за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией.

Отметим, что несмотря на то, что сейчас Навальный выступает против повышения пенсионного возраста, еще в 2012 году блогер требовал поднять возрастную планку для россиян, выходящих на пенсию.