Навальному напомнили о его требованиях повысить пенсионный возраст

Блогер Алексей Навальный в 2012 году требовал поднять возрастную планку для россиян, выходящих на пенсию, напомнили ему СМИ.

«Алексей Навальный сделал очередной финт ушами. Блогер сменил мнение по важнейшему для всех россиян вопросу. Сейчас Навальный выступает против повышения пенсионного возраста. И даже готовит митинги в 20 городах России. Но еще в 2012 году Алексей добивался поднятия возрастной планки, преодолев которую человек сможет уйти на заслуженный отдых», пишет «Комсомольская правда».

В рамках программы своей партии «Народный альянс» в декабре 2012 года он заявлял, что важно стимулировать повышение пенсионного возраста: «Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».

В 2014 году, выступая на заседании своей новой партии «Партия прогресса», Навальный говорил, что более поздний выход на пенсию нельзя откладывать:

«Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснется главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность».

«Получается, что абсолютный ультра-либерал Навальный, который с крайним почтением относится к делу Егора Гайдара, вдруг решает, что все вокруг идиоты. Мол все напрочь забыли, что он говорил по поводу повышения пенсионного возраста несколько лет назад», констатирует издание.

По словам лидера партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, блогер Алексей Навальный подворовывает идеи, и предупредил его, что тому «накостыляют пенсионеры».

Лимонов раскритиковал Алексея Навального за намерение провести 1 июля митинг против повышения пенсионного возраста.