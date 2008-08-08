На африканском карнавале в Лондоне задержаны 400 человек

За два дня в ходе карнавала афро-карибской культуры задержано 373 человека, сообщает Скотленд-Ярд.

Карнавал прошел в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Было изъято 36 единиц оружия, передает ТАСС.

На карнавале произошли многочисленные столкновения с полицией. Пострадали 30 сотрудников правоохранительных органов.

Карнавал проходит с 1964 года и в дни его проведения резко возрастает уровень насилия.