Экс-сотрудник ЦРУ оценил заявление разведки США о «кремлевских информаторах»

Бывший сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди прокомментировал сообщения американских СМИ о «российских информаторах» ЦРУ.

Он считает, что источники New York Times в разведке США блефовали, желая подкрепить утверждения о «вмешательстве» России в американские выборы. Джиральди подчеркнул, что «высокопоставленные сотрудники разведки никогда так просто и открыто не признают, что у них есть источники высокого ранга в Кремле», передает РИА «Новости».

Кроме того, он заявил, что издание допустило «неточности и открытую ложь», например, нет никаких свидетельств того, что кого-то из «источников» или агентов пытались убить в России. «Дело Скрипалей», по его мнению, содержит слишком много сомнительных утверждений, чтобы выступать с обвинениями в адрес России.