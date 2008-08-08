Сочи атаковали голодные еноты

Экологи в Сочи отметили резкий рост популяции енотов, которые атакуют подсобные хозяйства, и выходят на трассу в поисках пропитания.

Резкий рост популяции енотов-полоскунов отмечают экологи в Сочи. Животные бесстрашно приходят во дворы частных домов и выходят на трассы в поисках пропитания.

Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, что увеличение численности енотов в Сочи можно считать хорошим знаком, его слова цитирует «Интерфакс»:

«Еноты не на свалки приходят, они живут в экологически чистых местах. С одной стороны, это хорошо. С другой, если популяция начинает выходить в места постоянного обитания людей, это говорит о том, что популяция чрезмерно возросла», – отметил эксперт.

По его словам, важно оградить енотов от общения с людьми. Енот-полоскун – сильное и непредсказуемое животное, поэтому может быть опасно для человека.

Руководитель Экологического совета Сочи Владимир Остапук заявил, что енотов-полоскунов завезли на курорт в 1960-х годах из США и Канады, чтобы разнообразить животный мир Сочи, но поскольку в регионе становится все меньше хищников, которые охотятся на енотов, им никто не угрожает, поэтому их популяция растет.



«Они сегодня в Сочи сплошь и рядом: в жилых дворах, где все поедают, они семьями выходят на трассы в поисках пропитания», – заявил эколог, добавив, что невозможно подсчитать точное число животных, поскольку еноты очень скрытные и умные.

Ранее ВЗГЛЯД сообщал о карабкающемся по небоскребу еноту, который заставил переживать за себя весь мир.