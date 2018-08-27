Переговоры между властями Афганистана и талибами в Москве отменили

Проведение встречи по Афганистану в «московской формате» отложено после телефонного разговора президента страны Ашрафа Гани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в офисе афганского президента.

«Была достигнута договоренность об отсрочке мероприятий, связанных со встречей в «московском формате», – передает РИА «Новости» заявление офиса Гани.

В сообщении говорится, что Россия и Афганистан совместно готовятся к проведению встречи.

Во вторник правительственный квартал в Кабуле подвергся ракетному удару во время праздничного выступления президента Афганистана Ашрафа Гани. После этого Кабул отказался участвовать в московской встрече по Афганистану, куда ранее согласились приехать лидеры запрещенного в России движения «Талибан».