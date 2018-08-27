Путин поручил нарастить экспорт угля

Президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в Кемеровской области нацелил компании на общую работу по наращиванию экспорта угля, сообщил глава Роснефти Игорь Сечин.

По словам Сечина, речь идет о новом комплексном инвестпроекте, передает РИА «Новости».

Путин в понедельник прилетел с рабочей поездкой в Кемеровскую область, где ознакомился с новыми электронными системами контроля в работе горнопромышленного комплекса «Черниговец» и посмотрел на высокотехнологичный взрыв 170 тонн селитры.