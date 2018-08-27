Песков прокомментировал возможный ответ на новые санкции США

Москва пока не приняла решение по ответу на новые санкции со стороны Вашингтона, но будет исходить в этом вопросе из своих интересов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые меры, новые рестрикции, и какие действия в интересах Российской Федерации потребуют», – сказал Песков, отвечая на вопрос, выработаны ли ответные меры на санкции со стороны США.

Он подчеркнул, что ответ России на санкции «будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны», передает РИА «Новости».

27 августа начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей».