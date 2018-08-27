Минобороны создало подразделения по борьбе с беспилотниками

В российской армии созданы подразделения по борьбе с беспилотниками, они будут использовать опыт войны в Сирии, сообщили в Минобороны.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

В середине августа Минобороны России показало журналистам зарубежных СМИ сбитые за последние дни беспилотники, используемые террористами в атаках на российскую авиабазу Хмеймим.