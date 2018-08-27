Новак анонсировал рекорд России по добыче угля

Министр энергетики Александр Новак заявил, что добычу угля в России планируется увеличить до отметки более 420 млн тонн в 2018 году.

«С 2012-го по 2017 год добыча российского угля выросла на 15,5% – до 410 млн тонн. В текущем году будет превышен рубеж в 420 млн тонн, и мы, скорее всего, превзойдем максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году», – цитирует Новака РИА «Новости».

По его словам, согласно прогнозам, объем обогащения также увеличится –до 195 млн тонн (на 28%). Инвестиции в добывающую отрасль «достигнут 130 млрд рублей в год», сообщил министр.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт угля из России.